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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: طقس الأسبوع مضطرب.. 4 أيام شبورة ويومان أمطارا ورياحا

السبت 23/يناير/2021 - 09:43 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية حالة من الاضطراب في الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم، السبت، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يعود نشاط الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق خلال أول 4 أيام من الأسبوع، ويومي الخميس والأربعاء والخميس، يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة.


وأعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس خلال الأيام الأولى من الأسبوع الجاري، يكون معتدل شمالًا دافئ جنوبا خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.


ويكون هناك نشاط شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك خلال أيام السبت والأحد والأثنين والثلاثاء المقبل.


واعتبارا من الأربعاء المقبل، يكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على البلاد، حيث يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية أيضا، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
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