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مرأة

بالأوف شولدرز.. ديميت أوزديمير تستعرض أناقتها في صورة جديدة

السبت 23/يناير/2021 - 12:03 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
تألقت الممثلة التركية ديميت أوزديمير بطلة مسلسل منزلي متابعيها في صورة جديدة شاركتها مع متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة تبرز  جمالها.

واختارت ديميت أوزديمير أن ترتدي توب باللون الأسود بتصميم الأوف شولدرز بأكمام طويلة، وعليه بنطال من القماش واسع بنفس اللون واختارت حزام جلد باللون الأسود، وعليه بالطول باللون الجملي الفاتح بأكمام طويلة ايضا، وهو ما أبرز أناقة ورقة إطلالتها.

وقامت ديميت اوزديمير بلم خصلات شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

وأبرزت ديميت أوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها  بـ الماسكرا والآي شادو والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون البني الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير بإطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بإختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي لتعطي إطلالة بسيطة وجذابة.

ويطلق على اسم ديميت أوزديمير (بالتركية: Demet Özdemir)‏ وهي ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992  في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في إحدى كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلتها حيث إن لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في إسطنبول.

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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