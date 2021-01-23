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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يتوجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى جيبوتي غدا

السبت 23/يناير/2021 - 10:02 ص
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا

يتوجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد رفيع المستوى لزيارة جمهورية جيبوتي خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري،وهي أول دولة عربية يزورها بعد انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، حرصًا على دعمها وحشد الدعم العربي اللازم لمساندتها في كافة المجالات وعلى كافة المستويات. تلبيةً لدعوة محمد على حمد رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي.

 ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان العربي مع الرئيس اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ودولة رئيس الوزراء عبدالقادر كاميل وعددٍ من الوزراء، وسيُلقي كلمة أمام مجلس النواب يلقي فيها الضوء على الوضع العربي الراهن وآليات البرلمان العربي في التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه العالم العربي.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء عادل بن عبدالرحمن العسومي مع السفراء العرب لدى جمهورية جيبوتي، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي يمر بها العالم العربي في المرحلة الراهنة. وسيقوم رئيس البرلمان العربي أيضًا بزيارة إلى مخيمات اللاجئين للاطلاع على أحوالهم وتأكيد دعم البرلمان العربي لهم ومساندتهم.

ويتضمن البرنامج كذلك زيارة بعض المعالم التي تعكس النهضة التنموية في جمهورية جيبوتي، ومنها المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية ، وميناء جيبوتي.

ويضم وفد البرلمان العربي المرافق اللجنة المعنية بوضع "آلية إطلاق وثيقة تطوير التعليم التي أعدها البرلمان العربي"، وذلك للاضطلاع على واقع التعليم في جمهورية جيبوتي ولقاء المسئولين المعنيين للوقوف على مشكلات التعليم، والعمل على حشد الدعم العربي اللازم للمساهمة في حل هذه المشكلات

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