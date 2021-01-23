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محافظات

فحص نحو 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية

السبت 23/يناير/2021 - 10:50 ص
المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية للكشف على السيدات
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية اليوم، فحص حوالي 18 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة هي إحدى مبادرات 100 مليون صحة وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراضا خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري إضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 سنة وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الأمومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات. 

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظة، داعيا جميع السيدات الحوامل التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين، مضيفا أنه في حالة ثبوت إصابة الأم تتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

فحص نحو 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية
فحص نحو 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية
فحص نحو 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية
فحص نحو 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية
فحص نحو 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية
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