ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ماجد المصري يعلن تعافي ابنته من فيروس كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
أعلن الفنان ماجد المصري، عن تعافي ابنته الصغيرة من فيروس كورونا المستجد.

ونشر ماجد المصري صورة جمعته بإبنته عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها قائلًا: "الف حمد وشكر ليك يارب .تعافي حبيبه قلبي بنتي داليدا من فيروس كرونا عقبال كل مريض ومريضه إن شاء الله".

وكان الفنان ماجد المصري، وجه رسالة دعم للفنان أمير كرارة بعد شفائة من فيروس كورونا.

ونشر ماجد المصري،صورة تجمعه بأمير كرارة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا: "حمدلله علي سلامتكم يا ميرو".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حمد الله على سلامتك.. ماجد المصري يعلن تعافي زوجته من كورونا

عصام الحضري يوجه رسالة لابنته بعد خطوبتها

أحمد مجدي يوجه رسالة مؤثرة لشقيقته في عقد قرانها.. صور

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها

ريهام أيمن تغازل زوجها شريف رمزي على طريقتها

نشرة كورونا الفنية | تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصرى ..وإصابة ابن نجمة فيلم هارى بوتر

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. سر حب سعيد عبد الغني للون الأبيض

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد.. شاهد

انفجار ضخم يضرب بيت حانون شمال قطاع غزة وسقوط مصابين.. صور

هل ترك الصلاة يعد من صغائر الذنوب ويكفي الاستغفار لتكفيرها؟

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

مدافع الدحيل القطري: أنا زملكاوي.. وتمنيت عدم مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها