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أخبار العالم

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

السبت 23/يناير/2021 - 10:37 ص
سد النهضة
سد النهضة
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قسم الخارجي
أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم السبت، أن السودان لا يقبل بفرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة. 

وقال الوزير السوداني: " لدينا وسائل للرد على فرض سياسة الأمر الواقع في سد النهضة". 

وتابع: "الوساطة الأفريقية بملف سد النهضة بشكلها القديم غير مجدية، المفاوضات هي السبيل لحل أزمة سد النهضة ولا نريد التصعيد". 

وذكر في تصريحات له أن: "السودان متضرر في ملف سد النهضة ولا بد من اتفاق يحميه". 

ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية السوداني المكلف، الدكتور عمر قمرالدين، عن أمله في عدم بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي إلا بعد التوصل لاتفاق مُلزم وواضح.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس الماضي، والذي أكد من جانبه أن السودان بلد واعد بالفرص وستواصل بريطانيا دعم شعبه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح قمر الدين أنهما ناقشا القضايا الاقتصادية التي يمر بها السودان، فضلًا عن تطورات الأحداث الأخيرة على الحدود مع إثيوبيا، ومراحل ملء سد النهضة.
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