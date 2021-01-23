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لأول مرة في تاريخها.. 5 واعظات مصريات يتجهن إلى السودان لهذا السبب

السبت 23/يناير/2021 - 09:49 ص
الدكتورة وفاء عبد
الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم ارسال بعثة مكونة من واعظات مصريات لدولة أخرى للدعوة والوعظ، لافتة الي أنه تم اختيارها كواحدة من الواعظات الـ 5 ضمن البعثة التي ستتوجه إلى السودان لنشر سماحة الإسلام، مدللة على ان مصر دائما سباقة.

وأضافت الدكتورة وفاء عبد السلام، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هذا الاختيار من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، شرف كبير لهن، موجهة شكر خاص للوزير على هذه الخطوة.

وأعربت عن سعادتها كونها امرأة مصرية مدعمة من قبل القيادة السياسية في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية وحقها وتمكينها، فتلك البعثة هي صورة حية لما أعطى من حقوق المرأة في هذا العصر.

وأوضحت أنه تم الاستعداد لتلك القافلة بشكل جيد، لافتة الي انه يتم تأهيلهن منذ فترة كبيرة ليكون لهن صورة ورسالة مختلفة، مشيرة الي ان الواعظات التحقن بأكاديمية الأوقاف الدولية لدراسة العلوم الشرعية وغيرها من العلوم وهذا لتعلم الإسلام الوسطي.

واضافت ان هذه البعثة ايضا من دورها تجديد الخطاب الديني، حيث  قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتنسيق مع نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، سفر خمس من الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف المصرية ليكونوا ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين وزملائهم من الأئمة والواعظات السودانيين ليجوبن معًا عددًا من الولايات السودانية، وذلك في الفترة من 31 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.
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