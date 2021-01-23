جريمة مأساوية.. إشعال النيران في جسد فيل حتى الموت

تتعرض الحيوانات للتعنيف والموت بشكل كبير، وخاصًة الأفيال التي كثرت حوادث قتلها بطريقة مؤلمة ومؤسفة، حيث تاتي أخر تلك الحوادث وفاة فيل بعد إضرام النار فيه وإصابته بحروق مروعة.





وقام القرويون برمي قطعة من الإطارات المحترقة على الحيوان البالغ من العمر 40 عامًا في محاولة لإخافته في الهند، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وذكرت وسائل إعلام محلية ، أن الإطار ظل عالقًا في أذنه مما تسبب في هروب المخلوق وهو يعاني معاناة شديدة، وتُظهر لقطات صادمة الفيل الذكر وهو يحترق في ولاية "تاميل نادو" في جنوب الهند.





فيما اشتعلت ألسنة اللهب الضخمة جانب رأسه بينما كان يحاول يائسة الفرار من مكان الحادث، كما تظهر اللقطات المقلقة الرجال وهم يلقون بأشياء محترقة على جسد الفيل ليزيدوا من معاناته.





عانى الفيل من حروق شديدة في الظهر والأذن، حتى وجدها حراس الغابة في حالة ضعيفة للغاية وحاولوا نقلها إلى معسكر للأفيال لتلقي العلاج الطبي، واستخدموا المهدئات، لكنه مات للأسف أثناء الرحلة.





تم اتهام ثلاثة رجال يُدعون "براساث" و"ريموند دين" و"ريكي ريان" بإشعال النار في الفيل، وقالت السلطات إن الشرطة ألقت القبض على شخصين بينما لم يتم اعتقال الثالث بعد، بينما تجرى تحقيقات اخرى فى الحادث.





يأتي ذلك بعد تعرض فيل يبلغ من العمر 15 عامًا لصعق كهربائي حتى الموت في مدينة كويمباتور القريبة ، الهند في وقت سابق من هذا الشهر