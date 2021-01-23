القوى العاملة: صرف 147 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 240 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1020 راغب عمل ، فضلًا عن إسقاط 1085 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة .





وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.





تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 140 ألف جنيه لـ 50 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 7414 جنيها رعاية صحية لـ 13 عاملًا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .





وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 203 منشأة ( دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 123 منشأة أخري ، وعمل 3 ندوات عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 66 منشأة ، وإعادة التفتيش على 90 منشأة أخري.





وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 12 شكوى عمالية ، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية ، وتبقت 7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.





أما فى مجال التدريب المهني تم تخريج 10 متدربات تم تدريبهم على التفصيل والخياطة ، و 6 متدربين تم تدريبهم على مهنة السباكة الصحية بعد إتمام التدريب بالوحدة التدريبية المتنقلة بكفور كوم أمبو ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية (مبادرة حياة كريمة) ، كما تخريج 32 متدرب ومتدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان بعد إتمام التدريب على مهنة التفصيل والخياطة ومهنة التبريد والتكييف ، وتم إيقاف التدريب بدورة الالكترونيات لحين الانتهاء من أعمال تطوير الورشة .















