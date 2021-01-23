الإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجة خاله وطفليها بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل، حكمها بالإعدام شنقا لـ "السيد غ " 21 سنة عامل متهم بقتل زوجة خاله وطفليها حرقا حتى الموت بدائرة مركز بلبيس، وكانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق المتهم فى الجلسة الماضية لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمسكن بمنشية أبو حجازي بمركز بلبيس، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين نشوب حريق بمنزل مبنى من الطوب الأحمر ومعروش بالأخشاب، وأسفر الحريق عن وفاة كلا من " عبير ال " 27 سنة ربة منزل، ونجلتيها " حنين خ " 7 سنوات و" حور" 5 سنوات، أثر إصابتهم بحروق واختناق، وأقر "محمد ش " 35 سنة مالك المنزل أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وتم التحفظ على جثة الأم وطفلتيها لحين وصول النيابة العامة.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، لفحص البلاغ، وتم انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية فى نشوب حريق.

وتبين من المعاينة الأولية ومن سؤال شهود العيان مشاهدة أحد الأشخاص بحوزته زجاجتين بنزين قبل وقوع الحريق، وتم تحديد المتهم وضبطه ويدعى" السيد غ " 21 سنة عامل بورشة، نجل شقيقة صاحب المنزل، وتبين إنه وراء إشعال النيران بالمنزل أثناء خروج خاله لعمله و نوم المجنى عليهم انتقاما من خاله بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم ضبط المتهم وإحالته الي نيابة بلبيس والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية والتى أصدرت حكمها المتقدم.