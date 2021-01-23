إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بجنوب الأقصر

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج نتيجة حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخري «ميكروباص» على الطريق السريع أمام قرية الشغب التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.





تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، بوصول 7 أشخاص إلى مستشف إسنا التخصصي مصابين بإصابات متنوعة، أثر حادث تصادم سيارتين على الطريق السريع أمام قرية الشغب .





وتبين من التحريات الأولية ان السيارتين يحملان ارقام "2516 ص ق ا". نقل والاحرى "1597 ص ق ن" ميكروباص والمصابين هم " محمود مصطفى محمود " و " حجاجي حسن " و" علي سعدي " و " عيد محمد " و " الأمير عبد السميع ".





وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات، بعد توقفه بسبب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.