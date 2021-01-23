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حوادث

ضبط مدير مصنع جمع 6 أطنان سولار مدعم لبيعها في السوق السوداء بالقليوبية

السبت 23/يناير/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير مسئول بأحد المصانع بالقليوبية لتجميعه 6 أطنان سولار مدعم لبيعها بالسوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (المدير المسئول عن الغلايات بأحد مصانع الصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) بإدارته المصنع بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بدون فواتير (سولار) داخل المصنع والذى تم تجميعها وتوفيرها من محطات الوقود لبيعها لجمهور المستهلكين بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وتم ضبط 6 أطنان سولار مُدعم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم التموينية لا سيما جرائم الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء.
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