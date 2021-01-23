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توك شو

السيسي لـ المصريين: غير مقبول الإضرار بمشروعات الدولة بعد الانتهاء منها

السبت 23/يناير/2021 - 12:52 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على التنفيذيين داخل المحافظات والمراكز أن يتكاتفوا لإنهاء كل المشروعات القائمة، وعلى قادة الجيوش والمناطق والشعب الهندسية أيضا أن ينضموا إلى هذه المسئولية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أنه غير مقبول أو لائق أن نعمل على تطوير شيء أو جزء من الدولة وبعد ذلك يعاود المواطنون تلويثها أو الإضرار بها مثل الترع المبطنة حديثا، معقبا: "لازم ناخد بالنا من أهداف مشاريعنا".


وأوضح أنه بمشروع الـ 1500 قرية وتطوير كل القرى المصرية، ستكون الدولة قضت على مشكلة الريف في مصر، ويبقى لها التفرغ لأي تعديات على تلك القرى بعد الانتهاء منها، لافتا إلى أن الـ 1500 قرية لها 11 ألف تابع وهي القرى والنجوع والبيوت المترامية الأطراف في نفس القرية.


وأشار إلى ان هذه هي مشكلة التخطيط والترتيب العمراني قديما، والتي وقعت الدولة في تبعيتها، مؤكدا: "إحنا بنحاول نحل المسألة بقدر الإمكان"، مشددا على مقولة: "إحنا لازم ناخد خط على الريف، ويعني بها أن نحل كل المشاكل المتعلقة بالريف "مرة واحدة" وعلى مستوى متوازٍ واحد وليس بشكل منفصل".
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