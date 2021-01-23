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فن

هنا الزاهد: فكرة مسلسل النمر غير تقليدية

السبت 23/يناير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "النمر"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرة إلى أن العمل فكرته جديدة وغير تقليدية.


وقالت "الزاهد"، في تصريحات صحفية، إنها وافقت على دورها في المسلسل بمجرد العرض عليها لأن فكرته جديدة وتتضمن العديد من الأحداث، لافتة إلى أن المسلسل يتناول العديد من قصص الحب المتعددة التي تكشفها الحلقات الأولى من العمل.


وأضافت أنها تجسد شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، حيث تعيش قصة حب مع بطل العمل الملقب بـ "النمر" ويجسده الفنان محمد إمام.


وأكدت أن التحضير لشخصيتها في المسلسل لم يكن سهلا واحتاج إلى جهد كبير قبل بدء فريق العمل تصوير المشاهد الأولى في الديكور الأول للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، موضحة أنها دائما تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.


وأشارت إلى أن كثيرا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، فهي جديدة فنيا عليها، خاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.


تدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، إذ يجسد إمام شخصية صعيدية فى أحداث المسلسل.


يشارك في بطولة المسلسل نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح ، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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