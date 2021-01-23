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حوادث

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 14851 شخصا خلال 24 ساعة

السبت 23/يناير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (14851) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (14731) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (120) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (599) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (188) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1002) أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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