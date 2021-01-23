لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 14851 شخصا خلال 24 ساعة





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (14851) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (14731) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (120) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (599) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (188) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1002) أرجيلة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



