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محافظات

انتشال جثة سيدة و4 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة المنهار.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 02:47 م
عقار المحلة المنهار
عقار المحلة المنهار
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احمد علي
انتشلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، جثة سيدة متوفاة و4 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة الكبرى المنهار، وهم حصيلة حادث الانهيار الذي شهده هذا المنزل حتى الآن، وجار البحث واستكمال رفع الأنقاض.




كانت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شهدت اليوم، السبت، انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجار البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.


وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من أربعة طوابق، وحول العقارات المجاورة له، خشية تأثرها بالعقار المنهار، والوقوف على أعمال رفع الأنقاض، وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.
انتشال جثة سيدة و4 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة المنهار.. صور
انتشال جثة سيدة و4 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة المنهار.. صور
انتشال جثة سيدة و4 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة المنهار.. صور
انتشال جثة سيدة و4 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة المنهار.. صور
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