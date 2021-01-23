انتشال جثة سيدة و4 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة المنهار.. صور

انتشلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، جثة سيدة متوفاة و4 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة الكبرى المنهار، وهم حصيلة حادث الانهيار الذي شهده هذا المنزل حتى الآن، وجار البحث واستكمال رفع الأنقاض.

















كانت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شهدت اليوم، السبت، انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجار البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.







