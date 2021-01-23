تعرف على أشهر لوحات ليوناردو دافنشي

على الرغم من كون ليوناردو دا فينشي عالمًا ومخترعًا، إلا أنّ موهبته في الرسم أكسبته الشهرة حتى حوالي أربعة قرون قبل بقية مواهبه، كون العديد من رسوماته تعتبر تحف فنية، وتتميز لوحاته بمجموعة من الصفات التي طالما سعى طلَّاب الفن لتقليدها واتباع مدرسته، حتى وُصف بكونه رسامًا "إلهيًا" وأكثر ما يميّز أعمال دا فينشي ابتكاراته الفنية في وضع الألوان والطلاء، معتمدًا على معرفته علم التشريح، والضوء وعلم النبات والجيولوجيا، بالإضافة لاهتمامه بعلم الفراسة، وكيفيّة التّعبير عن العواطف بالتّعابير والإشارات، استخدامه الفريد لتشكيل جسم الإنسان، والتدرج الدقيق للألوان، كل هذه القيم تجتمع في أشهر لوحاته الموناليزا والعشاء الأخير وعذراء الصخور.

ونرصد في هذا التقرير أبرز لوحات دافنشي، التي مازالت محفورة في قلوب عشاق الفن العالمي.





لاقت لوحة معمودية المسيح التي قام برسمها مشاركةً مع أستاذه أندريا دل فروكيو اهتمامًا فنيًا كبيرًا، بالإضافة لعملين آخرين أنجزهما دا فينشي في ذلك الوقت في معرض فروكيو، هما لوحة البشارة ضمن مقاسين أحدهما صغير بقياس 14x59 سم2 مصنوعة من البراديلا مكونًا أساسيًا للقاعدة والتي قام لورينزو دي كريدي بتلوينها لكنّها انفصلت عنها.





وتلقى ليوناردو مطلع عقد الثمانينيات من القرن الخامس عشر عملين هامين، وبدأ بعمل آخر بغاية الأهمية من حيث التكوين، إلا أنّه لم ينه أي من العملين الأولين، واستغرق وقتًا طويلًا لإنهاء العمل الثالث حتى وصل لمفاوضات مطولة لإنهاء العمل ودفع الديون.إحدى هذه الأعمال كانت لوحة القديس جيروم في البرية، التي يربطها بورتودون بفترة صعبة من حياة ليوناردو، كما يتضح من مذكراته: "ظننت أنني تعلم العيش؛ لكني كنت أتعلم فقط الموت"، على الرغم من أن اللوحة بدأت بالكاد، يمكن رؤية التركيب الغريب للغاية.





واللوحة الأكثر شهرة ليوناردو في العقد الأخير من القرن الخامس عشر هي العشاء الأخير والتي قام برسمها لغرفة الطعام في كنيسة سانتا ماريا ديلي غراسي في ميلانو. والعشاء الأخير يمثل الوجبة الأخيرة التي شاركها يسوع مع تلاميذه قبل أسره وموته، وتظهر اللحظة التي قال فيها يسوع للتو "واحد منكم سيسلمني"، والذعر الذي سببته هذه العبارة.









فيما برزت لوحة سيدة مع قاقم في هذه الفترة، والتي يُفترض أنها سيسيليا جاليراني (حوالي 1483-1490) ، محبوبة، وما يميزها هو تموضع الشخصية حيث يبرز وجها بزاوية مغايرة تمامًا عن جذعها، وهو أمر غير معتاد في ذلك الوقت حيث كانت جميع الصور الشخصية جامدة تمامًا، فيما يظهر القاقم كرمز يرتبط إما بالاحتضان والجلوس أو بلودفيكو الذي ينتمي إلى الذين يحملون وسام القاقم المرموق.





كلِّف ليوناردو برسم معركة أنغياري في قاعة الخمسمائة في قصر فيكيو في فلورنسا، عندها ابتكر تكوينًا ديناميكيًا يصور أربعة رجال يركبون خيول الحرب الهائجة الذين شاركوا في معركة من أجل حيازة الراية في هذه المعركة عام 1440. وقد تم تعيين مايكل أنجلو لرسم الجدار المقابل لتصوير معركة كاسينا. تدهورت لوحة ليوناردو بسرعة وهي معروفة الآن من نسخة، من بين الأعمال التي أنشأها ليوناردو في القرن السادس عشر هي الصورة الصغيرة المعروفة باسم الموناليزا أو الجيوكندا أو الضاحكة. ويمكننا القول أنها اللوحة الأكثر شهرة في العصر الحالي. حيث تعتمد شهرتها، على وجه الخصوص، على الابتسامة المراوغة على وجه المرأة، ونوعيتها الغامضة ربما بسبب زوايا الفم والعينين المظللة بمهارة بحيث لا يمكن تحديد طبيعة الابتسامة بالضبط، الجودة الغامضة التي اشتهر بها العمل أصبحت تسمى "سفوماتو" أو دخان ليوناردو. قال فاساري ، الذي يعتقد عمومًا أنه لم يعرف اللوحة إلا بسمعتها الطيبة ، أن "الابتسامة كانت ممتعة للغاية لدرجة أنها بدت إلهية وليست بشرية؛ وأولئك الذين رأوها دهشوا ليجدوا أنها كانت حية مثل الأصل".



