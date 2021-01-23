قصة الطالب الأزهري الذي يترجم لمنتخبات العالم في كرة اليد.. صور

في خطوة تأكيدية على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر نماذج مضيئة، يسهمون في بناء الوطن ويشاركون بإيجابية في جميع الأحداث والفعاليات العالمية؛ إيمانًا منهم بأن الأوطان تنهض وتتقدم بسواعد أبنائها الشباب، قام فريق من طلاب كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالمشاركة الفاعلة في نقل وترجمة أحداث وفعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رقم (27) للرجال، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، صرح بذلك الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة.





وتواصل موقع "صدى البلد"، مع أحد طلاب الأزهر، الذي تطوع وشارك في تنظيم البطولة مترجما للمنتخبات الأجنبية، وهو الطالب محمد سامي.





وفي حديثه لـ"صدى البلد"، قال سامي، إنه يدرس بالفرقة الثالثة قسم الترجمة الفورية، بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وحينما علم أن وزارة الشباب والرياضة طلبت متطوعين للمشاركة في تنظيم فعاليات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر الآن، تقدم بالفعل واجتاز 4 اختبارات من الوزارة والتي أجرتها لاختيار أكفأ المتقدمين والذين يمثلون مصر أمام المنتخبات العالمية.





وأضاف أنه تم ترشيحه لمهمتين الأولى، المهمة الأولى وهي التنقل مع الفرق، والمهمة الثانية، هي مرافقة المنتخبات واللاعبين داخل الفنادق مقر إقامتهم وتولى مسئولية السكن والتغذية وتوفير كل متطلباتهم ليكون حلقة الوصل بينهم والفندق أو أي طرف آخر، واختار الطالب المهمة الثانية.





وذكر محمد سامي، أنه يتولى حاليا الترجمة لأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد، وجميع اللاعبين للمنتخبات التي تتحدث بالإنجليزية أو الفرنسية ، كما يتولى مسئولية الترجمة للإعلام الأجنبي من جميع دول العالم، والذي يقوم بتغطية أحداث البطولة.





وأكد سامي، أنه استفاد كثيرا من هذه التجربة والتي تعد الاولى له في حياته، للإحتكاك المباشرة للترجمة الفورية في إطار التطبيق العملي لما تعمله في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.





وذكر أن هناك الكثير من المنتخبات زارت منطقة الأهرامات وأشادوا بالحالة الأمنية العالية في مصر وكذلك حالة الجو بها، كما أشادوا بمستوى التنظيم العالي من مصر لبطولة العالم لكرة اليد.





وأوضح أن اللجنة المنظمة للبطولة، متخدة لأعلى درجات الإجراءات الاحترازية تحسبا من انتشار فيروس كورونا، وتجري مسحة لجميع المتواجدين بالفندق كل 72 ساعة، للاطمئنان على جميع المتواجدين وحفاظا على صحة جميع اللاعبين.





وتابع: البطولة منظمة بشكل احترافي ولا يتم السماح لأي أشياء تدخل من خارج الفندق إلى داخله، منوها بأن أي منتخب يطلب شيئا يتم تنفيذه في خلال نصف ساعة.