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حمدي بدين: 42 حوض زراعة جمبري بطاقة إنتاجية 250 طنا سنويا بـ مثلث الديبة

السبت 23/يناير/2021 - 03:58 م
حمدي بدين
حمدي بدين
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ياسمين القصاص

قال اللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية، إنه يوجد مصنع للثلج بطاقة إنتاجية 40 طنا يوميا، كما توجد 6 مخازن علف بطاقة تخزينية 600 طن أعلاف، والعديد من المعامل البحثية التى تتخصص فى المحافظة على الأمان الحالى للمزرعة السمكية، من خلال فحص جودة المياه والتربة، وكل ما يتعلق بسلامة وصحة الأسماك.


وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أنه يتم افتتاح ثانى مشروع وهو مشروع الديبة الذى يقام على 204 فدادين تقريبا، ويتكون من 42 حوض استزراع سمكى مخصصة لزراعة الجمبرى بطاقة إنتاجية 250 طنا سنويا، كما يوجد 4 مخازن علف بطاقة إنتاجية 100 طن، فكانت مشاريع الثروة السمكية تتنفذ على درجة عالية من الدقة بتحقيق التكامل مع المشاريع المخططة.


ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.


كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.


وأوضح المتحدث الرسمى أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

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