الحماية المدنية بالمنيا تخمد حريقين دون أضرار بشرية

اخمدت فرق الحماية المدنية بالمنيا حريقين أحدهما بمركز بني مزار وآخر في مدينة ملوى جنوب المحافظة، ولم يسفر الحريقين عن أي أضرار بشرية، و تم تحرر المحاضر اللازمة حول الحادثين ، وتولت النيابة العامة التصرف.





تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار بإخماد حريق نشب أعلي منزل رمضان كيلاني، مقيم بقرية السنارية بدائرة المركز، دون أضرار بشرية، كما تلقى عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق بمنزل عبدالحليم محمود خليل، مقيم بشارع ألمجيدي بمدينة ملوي.

اقرأ المزيد









انتقل فريق الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية، بينما تسبب الحريق في أضرار بمخلفات خشبية قديمة





تم تحرر المحاضر اللازمة بالواقعتين، وتولت النيابة العامة التصرف.



