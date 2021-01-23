لتزوير محررات رسمية.. الحبس سنة لمسئول كبير بالشهر العقاري وآخرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة رئيس قلم حفظ مصلحة الشهر العقاري و2 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض في المنطقة السادسة في مدينة نصر.





صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.



