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حوادث

لتزوير محررات رسمية.. الحبس سنة لمسئول كبير بالشهر العقاري وآخرين

السبت 23/يناير/2021 - 04:48 م
محاكمة
محاكمة
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة  رئيس قلم حفظ مصلحة الشهر العقاري و2 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض في المنطقة السادسة في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.

وكشف امر الاحالة قيام المتهمين عبد الناصر .ف، رئيس قلم حفظ مصلحة الشهر العقاري وعلى .ع ، بدون عمل، ومحمد .ف،  صاحب شركة للتجارة بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي «دفتر مكتب توثيق قصر النيل عام 1999» بأن اتفقوا مع آخر مجهول وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام المجهول بإضافة بيانات للتوكيل بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض.
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