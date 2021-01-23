الله أكبر.. تحيا مصر| عمال مشروع الفيروز يستقبلون الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة

واستقبل العاملون بالمشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى بحفاوة كبيرة مرددين "الله اكبر..نورتنا يا ريس.. تحيا مصر"، و ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم للمشروع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.





وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد، أن البحيرات لإنتاج أسماك يمكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.



