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فن

منة فضالي تروج لـ مسلسلها الجديد.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 05:27 م
صدى البلد
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سيد احمد
روّجت الفنانة منة فضالى لمسلسلها الجديد "سكن البنات"، بطولة وفاء عامر ومن إخرج محمد النقلي ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلّقت منة فضالى على الصورة، قائلة: "النهاردة الساعة 7 على قناة النهار أولى حلقات مسلسل سكن البنات".

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسماً مبدئياً بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر، آيتن عامر، منذر ريحانه، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي، وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، منة فضالي.

وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.


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