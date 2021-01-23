محافظ الغربية يتفقد مستشفى الحميات بالمحلة ويشيد بالتطوير.. صور

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى، حميات المحلة يرافقه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. أجرى





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وبدأت الجولة بتفقد أقسام المستشفى المختلفة (الاستقبال - الباطنة - العناية المركزة -الصيدلية - المطبخ).





وأكد محافظ الغربية أهمية العمل سويًا في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع مواطني المحافظة، والعمل على توفير جميع الإمكانيات بالتنسيق مع القطاع الحكومي والمجتمعي، مطالبا باتباع كل إجراءات مكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة الدورية للمستشفى.





كما تفقد الأعمال الإنشائية بالمبنى بالمستشفى . ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال التي تتم به خلال الأشهر القليلة القادمة، للتسهيل علي المرضي، حيث يعد إضافة متميزة تساهم بشكل كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفى.



