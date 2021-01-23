مفاجأة سارة.. إنشاء مزارع سمكية في الصحراء قريبًا.. فيديو

قال صلاح حجاج خبير الاستزراع السمكي وعضو لجنة تطوير وتقييم البحيرات المصرية، تعليقا على افتتاح مشروع الفيروز: "زمان كنا بنحلم بإنتاج الأسماك وتنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي".





وأضاف صلاح حجاج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفاجأة سارة قريبا بإنشاء مزارع سمكية في الصحراء ".





وتابع صلاح حجاج:" كنا نتحدث عن الاستفادة من مياه الآبار في القيام بإنشاء مزارع سمكية في الصحراء وسيتم البدء في تنفيذ المشروع من الأسبوع المقبل لزيادة الإنتاج 30 % "





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.





وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.



