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رياضة

المصري يستأنف تدريباته بمعسكره ببرج العرب استعدادًا للانتاج الحربي

السبت 23/يناير/2021 - 08:36 م
تدريبات المصري
تدريبات المصري
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كتب مجمد الغزاوى
بعد حصوله على راحة سلبية ليومين عقب نهاية مباراته أمام وادي دجلة والتي أقيمت الأربعاء الماضي وانتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، استأنف الفريق الأول للكرة بنادي المصري مساء اليوم السبت تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب .

جاءت التدريبات استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة العاشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الانتاج الحربي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.




وقبيل بدء المران حرص الكابتن علي ماهر كعادته على الاجتماع بلاعبيه مؤكدًا لهم ضرورة طي صفحة مباراة دجلة الماضية والتركيز التام في مباراة الإنتاج المقبلة 

وشدد ماهر على ضرورة عدم الإلتفات لنتيجة مباراة الإنتاج الأخيرة أمام طلائع الجيش والتي خسرها بثلاثة أهداف نظيفة ، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والعرق داخل الملعب بعيدًا عن الفارق في النقاط والترتيب بجدول المسابقة.

أما عن المران فقد اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية ، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيا شاقًا تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي
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