أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

يُعَد مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد ، والتابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية التابعة لهيئة قناة السويس، أحد مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وتوفير فرص عمل للشباب.





؛ هو بشائر الخير ، خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث تمثل الثروة السمكية في جمهورية مصر العربية قطاعًا هامًا في الاقتصاد القومي، وعلى الرغم من ذلك فإن معدل الإنتاج السمكي في مصر يعاني نقصًا حادًا ولا يعبر عما تمتلكه مصر من بحار وبحيرات ونهر النيل ومزارع سمكية، فمعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنويًا في مصر يُعتبر متدني أيضًا مقارنة بنصيب الفرد المحدد بواسطة هيئة الصحة العالمية، ويرجع سبب قلة نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلى قلة الإنتاج السمكي. ويعتبر مشروع الاستزراع السمكي





وقد شهدت مصر خلال العقدين الماضيين طفرة كبيرة في استزراع أسماك المياه العذبة مثل أسماك البلطي، في حين أن الاستزراع البحري لم يأخذ نفس الاتجاه الذي حظي به الاستزراع بالمياه العذبة، إلا أن الحاجة إلى الاستزراع البحري تبدو شديدة ومطلوبة بدرجة كبيرة





وينشر صدى البلد تفاصيل وصور حية للمشروع الأكبر بين المشروعات القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء و التصدير للخارج في بورسعيد وهو مشروع أحواض الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد .

- أهم المعلومات عن مشروع أحواض الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد.





يعد مشروع الاستزراع السمكي الأضخم في تاريخ مصر يهدف للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق المعادلة وعدم اللجوء إلى الاستيراد.





وتشمل مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد 5906 أحواض موزعة كالآتي المزرعة "أ" 3521 حوض استزراع سمكي على مساحة 9500 فدان، والمزرعة "ب" 1810 أحواض على مساحة 4898 فدانا، والمزرعة "ج" 575 حوضا على مساحة 1592 فدانا.

ويشمل الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى على مساحة 14 ألفا 398 مترا مربعا، بإجمالي 5331 حوضا، كما تم البدء في تنفيذ مشروع المزارع السمكية في منطقة الديبة غرب بورسعيد على مساحة 203 أفدنة من خلال مرحلتين المرحلة الأولي 107 فدان بإجمالي 60 حوضا وتم تنفيذها بنسبة 100%، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 96 فدانا بإجمالي 12 حوضا.





يضم المشروع 4000 حوض استزراع سمك بحري ومفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة سمكية و500 مليون يرقة جمبري سنويًا، كما يشمل المشروع حضانة لتجهيز 160 مليون إصبعية من الأسماك و300 مليون يرقة جمبري سنويًا، ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن علف سنويًا، ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك.





ويضم المشروع منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، مركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام، بمنظومة مراقبة الكترونية.





وعن المكون الثاني في المشروع فيشمل "الترعة الرئيسية والفرعية"، وتستخدم الترعة الرئيسية لتغذية 331 حوض استزراع سمكي بالمياه العذبة، كما يبلغ إجمالي الأطوال للترعة الرئيسية 39.7 كيلومتر ، وإجمالي أطوال الترعة الفرعية 200 كيلومتر.





- أهداف المشروع





يساهم المشروع في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن المصري وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.





كما يساهم في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، ويوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المهن والتخصصات في هذا المجال.





ويهدف إلى تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلي إلى الأسواق العالمية (خاصة السوق العربية والأوروبية) لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

- مخطط تفصيلي للمشروع





الأحواض: تنقسم هذه الأحواض إلى أحواض تحضين وأحواض تربية، ويحتوي المشروع على 4 آلاف حوض استزراع سمك بحري بكامل خدماتهم وتم الانتهاء بالفعل من تجهيز 1029 حوض.





ا لمفرخ: ويحتوي المشروع في مرحلته الثانية على مفرخ لإنتاج حتى 160 مليون زريعة دنيس وقاروص ولوت و500 مليون يرقة جمبري سنويًا.





الحضان: ويحتوي المشروع على حضان لتحضين حتى 160 مليون إصبعية دنيس وقاروص ولوت، بالإضافة إلى تحضين حتى 500 مليون يرقة جمبري سنويًا.





وحدة بيطرية: وتشمل هذه الوحدة معامل وتحاليل وأبحاث لضمان سلامة المياه والغذاء، وصحة الأسماك وخلوها من الأمراض، ومن المقرر إنشاء الوحدة خلال أعمال المرحلة الثانية.





وسیتم عمل معمل فحص وتحالیل بیطریة على أعلى مستوى، على أن يتم تجهیزه للحصول على شهاده الأيزو لفحص عینات الري والصرف ومطابقتها بالمعاییر المسموح بها وكذلك فحص عینات الأسماك للتأكد من سلامتها من الأمراض.





منظومة مراقبة الكترونية: لتحقيق أعمال المتابعة والمراقبة الالكترونية لكافة أنشطة المشروع نهارًا وليلًا وتوفير كافة إجراءات التأمين المطلوبة للأفراد والمعدات والأحواض والمنشآت.





مركز التدريب: وتنبع أهمية هذا المركز من توفير كوادر بشرية قادرة على التعامل الفائق مع المزارع السمكية البحرية، وهو ما يضمن في النهاية أقصى جودة وإنتاجية للأسماك المستزرعة، ومن المقرر أن يبدأ المركز عمله خلال المرحلة الثانية من المشروع.





مصنع أعلاف: ومن المقرر أن يتم إنشاء المصنع ضمن أعمال المرحلة الثانية على أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 150 ألف طن سنويًا، وسيتم تنفيذه على مرحلتين.





مخازن: وتنقسم إلى مخازن رئيسية وفرعية للأعلاف والمعدات والمهمات وقطع الغيار.





وسیتم تأمین كافة المبانى باستخدام تكنولوجیا عالیة للتأمین ووحدة إطفاء تعمل ذاتیًا حالة حدوث حریق طبقًا للكود المصري.

مصنع فرز وتغليف الأسماك: ويقع هذا المصنع في المرحلة الثانية من المشروع، ومن المقرر أن يضم المصنع أنشطة فرز وتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك، على أن يتم إلحاق به وحدة تبريد وتجميد لحفظ الأسماك.





منطقة إدارية وسكنية: ويحتوي المشروع في مرحلته الثانية على منطقة إدارية وسكنية بخدماتها المختلفة، في حين تحتوي المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بالفعل على مباني إعاشة للعاملين بالمشروع.





مولدات القوى: تم إنشاء عدد 8 محطة قوى، كل منها بقدرة 1 ميجا وات.





محطات الري: وتحتوي المرحلة الأولى على 18 محطة ري على الترع الفرعية، وتشمل كل محطة عدد 8 طلمبة رفع مياه.





مصنع المواسير: وقد عمدت الهيئة لإنشاء مصنع مواسير خاص بها لمد المشروع بالمواسير اللازمة، وهو ما ساهم في توفير نفقات شراء المواسير ونقلها إلى موقع المشروع.

- تغذية الأسماك ومتابعة نموها





تتم تغذیة الأسماك المستزرعة على أعلاف تجاریة مصنعة وذات مواصفات غذائیة وتصنیعیة فائقة الجودة، وتحتوي هذه الأعلاف على نسبة بروتین خام لا تقل عن 42%، ودهون خام لا تقل عن 10%، بالإضافة إلى المعادن و الفیتامینات اللازمة لزیادة معدلات النمو.





كما یتم متابعة نمو الأسماك المستزرعة بأخذ عینة من الحوض كل أسبوعین ووزنها وحساب متوسط وزن السمكة الواحدة وتسجل في السجل الخاص بمتابعة أوزان الأسماك لكل حوض، ویراعى أن تؤخذ العینة من أكثر من مكان بالحوض، وتحسب كمیة العلف اللازمة لتغذیة الأسماك بالحوض على أساس الوزن الجدید.

- دراسة الأثر البيئي





طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية المعدلة فقد تم إعداد دراسة متكاملة لتقييم الأثر البيئي للمشروع، وتم تقديمها إلى وزارة البيئة / جهاز شئون البيئة - في عام 2015 وبعد مراجعتها طبقًا لأسس وإجراءات تقييم الأثر البيئي المعمول بها في مصر، وقد صدرت الموافقة البيئية للبدء في تنفيذ المشروع من جهاز شئون البيئة بتاريخ 8 يونيو 2015.

- إجراءات السلامة والأمان





تضع إدارة الشركة إجراءات السلامة والأمان والصحة المهنية على رأس أولوياتها وذلك حفاظًا على سلامة وأمان وصحة العاملين بالمشروع، وفي سبيل تحقيق ذلك تم إنشاء مراكز مجهزة للإعاشة، وتوفير زي ومهمات السلامة وبرامج الكشف الطبي الدوري والتوعية بمخاطر العمل وسبل الوقاية من مخاطر الحريق، وأخرى للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة حفاظًا على تحقيق النظافة العامة.

- معالجة مياه الصرف





المجرى الملاحي لقناة السويس هو المصدر الرئيسي لتغذية الأحواض الرئيسية ثم رفع المياه للأحواض الفرعية عن طريق طلمبات على جانبي الأحواض، وقد تم وضع أسالیب علمیة للحفاظ على نقاء ونظافة المياه الناتجة عن عملیة الاستزراع واستخدام الأعلاف، بنفس درجة النقاء للمياه المُغذية للمشروع وذلك من خلال تصمیم الأحواض.





حیث یتم تربیة أسماك الدنیس والقاروص في الأحواض الأعلى فهذه الأسماك تحتاج إلى میاه ذات مواصفات خاصة، بعدها یتم صرف المیاه الناتجة عن التربیة في هذه الأحواض إلي أحواض یتم فیها تربیة أسماك العائلة البوریة، والتي تعتمد في غذائها على متبقیات النیتروجین والفسفور الناتج من صرف أسماك الدنیس والقاروص، دون إضافة أعلاف جدیدة.





كما تم تصميم وتنفيذ مجموعة من المصارف الفرعية والرئيسية التي تسع كمية میاه الصرف الناتجة من الأحواض یومیًا، والتي تعمل كمكون رئيسي في استكمال المعالجة البيولوجية، حيث يوجد بها الطحالب وأسماك العائلة البورية والقشريات التي تتغذي على المواد العضوية المتبقية بمياه الصرف.





وفي المرحلة المقبلة، سيتم إنشاء أحواض تَسع كمیة میاه الصرف الناتجة من حوض المحاریات بغرض استزراع الطحالب البحریة، وبذلك یمكن الاستفادة من استزراع العائلة البوریة والمحاریات والطحالب دون تكلفة بواسطة استغلال متبقیات الأعلاف الناتجة من استزراع الأسماك البحریة وعمل معالجة بیولوجیة فى نفس الوقت.





- مراحل تنفيذ المشروع





المرحلة الأولى: ويتم تنفيذها فى أحواض ترسيب رقم 21 بإجمالي 1900 فدان تقريبًا، واستغرقت عشرين شهرًا انتهت في 23 ديسمبر 2016.

واستهدفت المرحلة (إنشاء بنية أساسية، وتشمل البنية الأساسية:أعمال حفر أحواض وترع - إنشاء الجسور - مصارف رئيسية وفرعية - بوابات الري والصرف - مدخل ومخرج للمياه على قناة السويس - محطات رفع مياه - مولدات القوى - مد الكابلات لانارة الموقع - إنشاء مباني إعاشة للأفراد- تدبير معدات ومستلزمات تشغيل أحواض الاستزراع السمكي)، بطاقة إنتاج من 8 : 10 ألف طن أسماك لهذة المرحلة.





المرحلة الثانية: ويتم تنفيذها فى أحواض ترسيب (22-23 وجزء من 18)شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان فى مدة تصل إلى إثني عشر شهرًا.





وتستهدف المرحلة إنشاء 1600 حوض استزراع سمكي وخدماتها من ترع ومصارف - مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين - مفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة دنيس/ قاروص/ لوت و500 مليون يرقة جمبري سنويًا- حضّان لتحضين 160 مليون إصبعية سمك دنيس/ قاروص/ لوت و300 مليون يرقة جمبري سنويًا- مركز تدريب العاملين بالمشروع - مخازن أعلاف - مصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك - مخازن للمعدات والمهمات وقطع الغيار.

المرحلة الثالثة: وتتم فى أحواض ترسيب (شرق البحيرات - 17 - جزء من 18) بمساحة 2700 فدان، ويتم تنفيذها فى عشرة أشهر.

وتستهدف المرحلة إنشاء 1400 حوض استزراع سمكي بخدماتها- استكمال الوحدات السكنية للعمال بالمشروع واستكمال توفير جميع المعدات والأدوات اللازمة للمشروع من طلمبات مياه ومولدات كهربائية ومعدات تغذية آلية ومنظومة مراقبة.





كما وجه الرئيس الشباب لإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، واستمع لشرح تفصيلى على ماكيت يوضح المراحل الكاملة للمشروع وقام الرئيس بجولة تفقدية داخل المزارع السمكية ليشارك الصيادين والعاملين بالمشروع فرحتهم بجنى أول ثمار للمشروع من الأسماك بعد مرحلة من العمل الجاد ليخرج هذا الإنتاج الضخم ليساهم فى تلبية احتياجات الأسواق المحلية وأعمال التصدير للخارج من الأسماك عالية الجودة.