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برلمان

نائب بالشيوخ: تطوير القرى يحسّن حياة المواطنين.. والسيسي لا يخشى التحديات

السبت 23/يناير/2021 - 08:46 م
النائب سعيد ضيف
النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد
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معتز الخصوصى
أكد النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، أن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير جميع قرى الريف المصري، سيحقق نقلة نوعية هائلة في مستوى وشكل هذه القرى.

وقال ضيف الله، في بيان، اليوم، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 1500 قرية على مدار 3 أعوام فقط، وهو تحد حقيقي لإنجازه في هذه الفترة القليلة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس يقتحم الملفات الشائكة ولا يخشى التحديات وفي كل مشروع ينتصر عليها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الخطة التي أعلنها الرئيس اليوم خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، تشير إلى أن تطوير القرى المصرية سيكون شاملا وعلى أعلى المستويات وفي جميع المجالات من مرافق وبنية أساسية وخدمات وتوفير فرص عمل.

وأشار سعيد ضيف الله، إلى أن هذا المشروع يوفر الآلاف من فرص العمل عبر الشركات المحلية والمقاولين حيث سيتم السماح بإشراكهم في تنفيذ الأعمال الجارية في جميع القرى على مستوى الجمهورية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ والقيادي بالوفد، على أن أبرز مشكلات القرى تتعلق بخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومنظومة الطرق، وجميع هذه الملفات تمثل أولوية في خطة التطوير ما سيؤدي إلى تغيير كامل في صورة الريف المصري.

وطمأن النائب سعيد ضيف الله، جميع أبناء القرى بأن مصر لا تنساهم وأن خطة التطوير ستصل إليهم قريبا جدا وستكون شاملة لكل نواحي القرية لتحسين أحوال المواطنين.
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