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سيارات

بسبب جائحة كورونا .. تويوتا تستعين بموظفين من ميتسوبيشي

السبت 23/يناير/2021 - 10:00 م
تويوتا
تويوتا
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أماني نوار

قالت شركة تويوتا موتورز إنها وافقت مؤقتا على قبول بعض الموظفين من شركات يابانية أخرى من أجل تصنيع أجزاء الطائرات اليابانية بما في ذلك شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ،والسبب في ذلك هو جائحة كورونا التي أضرت الطائرات وفقا لما أصدرته بعض التقارير الصحفية اليابانية .

 وأكدت تويوتا أنها قبلت المئات من الموظفين ، وذلك وفقا لجريدة نيكي اليابانية ، ولكن بدون أن تشير إلى معلومات ، ولم تسم شركات أخرى تم قبول موظفين منها .

وعلى الجانب الآخر قالت ميتسوبيشي للصناعات الثقيل إنها سوف تنقل الموظفين بطرق مختلفة ، وذلك تماشيا مع استغلال القدرات رغم انها رفضت الكشف عن الاماكن ،والتي سوف ترسلهم إليها.

 
يذكر أن كشفت بعض التقارير  اليابانية ان تويوتا ستقوم بتوقف إنتاج لاندكروزر في الاسابيع القليلة المقبلة ، وذلك بعد بناء استمر 14 عاما.

وحتى الآن لا يوجد سوى تكهنات حول موعد تدشين تويوتا لاند كروزر الجديدة كليا ، فمن المحتمل ان يتم الكشف عن السيارة الأشهر في العالم في الأول من أغسطس القادم، والذي يتزامن مع الذكرى السبعين للطراز.

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