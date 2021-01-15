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سيارات

بسبب كورونا .. تويوتا توقف مصنعها في كوريا الجنوبية

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:00 ص
تويوتا
تويوتا
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اماني نوار
كشف عملاق السيارات الياباني تويوتا انه قام بتعليق العمل في مصنعه بماليزيا والسبب هو القيود الجديدة التي تفرضها البلاد بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا .

وأكدت وكالة الانباء المتحدثة باسم تويوتا ان الشركة أوقفت التشغيل في مصنعها جنوب غربي كوالالمبور الخميس ،وقالت المتحدثة باسم الشركة أنه لم يتقرر حتى الآن إذا كان سيتم استئناف الإنتاج غدا الجمعة .


ومن المعروف ان هذا المصنع يقوم بإنتاج 100 الف سيارة سنوية بما فيها تويوتا سيدان كامري ، وسلسلة البيك آب هايلكس، وأعلنت ماليزيا حالة الطوارئ هذا الأسبوع بسبب ارتفاع تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا إلى إجهاد المنظومة الصحية في الدولة .

يذكر أن الوكيل الحصري للعلامة التجارية تويوتا في مصر عن استدعاء جميع سيارتها موديلات 2003 حتى 2015، لتغيير بعض قطع الغيار في منظومة السلامة والأمان في السيارة.

واكد الوكيل ان القطعة التي سيتم تغييرها هي الوسائد الهوائية من موديل 2003 وحتي 2015 لوسائد أكثر ، وتعتبر هذه الخدمة مجانا لكل العملاء .
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