خالد مجاهد يوضح خطة تلقي اللقاح للأطقم الطبية غدا في مستشفى أبو خليفة.. فيديو

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن الاطقم الطبية عددها ضخم وسيتم البدء بهم أولا فى تلقى اللقاح غدًا متابعًا، أنه سيبدأ التطعيم بمسنتشفى أبو خليفة بالإسماعيلية أولا ويليها كل مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر.





أوضح خالد مجاهد خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة "، أنه تم فتج موقع تسيجلي لتلقى اللقاح للأطقم الطبية لمستفيات العزل ،مضيفا أنه متوفر 50 الف جرعة من سينوفارم أى تتوافر لتلقى 25 الف شخص لان كل شخص له جرعتين يفلصهم 3 أسابيع ،مؤكدًا أن الشحنات تصل تباعا فى نهاية الاسبوع ،حيث تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا .





أكد المتحدث بإسم وزارة الصحة ، أنه طبقا لإتاحة اللقاح وبعد الانتهاء من الأطقم لطبيه سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ،منوهاُ إلى أنه لن يتم تلقيح أى فرد بالجرعة الأولى إلا بعد توافر الجرعة الثانية أيضا حتى لا يفقد التطعيم فاعليته ، مضيفًا أن زارة الصحة ملتزمة بالمدة (3 أسابيع ) كحد فاصل بين الجرعتين .





أضاف خالد مجاهد ، أن التطعيم اختيارى وليس إجبارى ويقوم الفرد بالتوقيع على رغبته فى تلقى اللقاح ، مشيرًا إلى أن لا يوجد تصنيف بين سينوفارم وأسترازينكا وأى لقاح مصرح به سيتم تطعيم المواطنين به.



