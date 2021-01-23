ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد مجاهد يوضح خطة تلقي اللقاح للأطقم الطبية غدا في مستشفى أبو خليفة.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 09:56 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
داليا أحمد
قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن الاطقم الطبية عددها ضخم وسيتم البدء بهم أولا فى تلقى اللقاح غدًا متابعًا، أنه سيبدأ التطعيم  بمسنتشفى أبو خليفة بالإسماعيلية أولا ويليها كل مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر.

أوضح خالد مجاهد خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة "، أنه تم فتج موقع تسيجلي لتلقى اللقاح للأطقم الطبية لمستفيات العزل ،مضيفا أنه متوفر  50 الف جرعة من سينوفارم  أى تتوافر لتلقى  25 الف شخص لان كل شخص  له جرعتين يفلصهم 3 أسابيع ،مؤكدًا أن الشحنات تصل تباعا فى نهاية الاسبوع ،حيث تم  التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا .  

أكد المتحدث بإسم وزارة الصحة ، أنه طبقا لإتاحة اللقاح وبعد الانتهاء من الأطقم لطبيه سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ،منوهاُ إلى أنه لن يتم تلقيح أى فرد بالجرعة الأولى إلا بعد  توافر الجرعة الثانية أيضا حتى لا يفقد التطعيم فاعليته ، مضيفًا أن زارة الصحة ملتزمة بالمدة (3 أسابيع ) كحد فاصل بين الجرعتين .

أضاف خالد مجاهد ، أن التطعيم اختيارى وليس إجبارى ويقوم الفرد بالتوقيع على رغبته فى تلقى اللقاح ، مشيرًا إلى أن لا يوجد تصنيف بين سينوفارم وأسترازينكا وأى لقاح مصرح به سيتم تطعيم المواطنين به.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالرقم القومي.. مصادر بالصحة: موقع إلكتروني لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا

وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا.. فيديو

بعد وصوله إلى مصر.. كيف تحصل على لقاح كورونا؟

الوقاية 100%.. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما.. موقع إلكتروني للتسجيل.. ستقدم بالمجان

أحمد موسى يفحم قنوات الإخوان: أردوغان جايب 50 مليون جرعة من لقاح الصين

الصحة: ننسق مع الداخلية والمحافظين لتحديد مراكز رئيسية لتلقي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

حكم جوزة الطيب .. الإفتاء: تحدث أثرًا يشبه المخدرات

لو لعبنا يومين مش هنسجل.. أول تعليق من باتشيكو على نتيجة مباراة الزمالك وأسوان

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الاحتجاجات في روسيا

تحسن الحالة الصحية للدكتورة عبلة الحكلاوي .. وابنتها تطالب محبيها بالدعاء

نشرة المرأة والصحة: أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل.. كثرة تناول الشاورما تصيبك بأمراض خطيرة

حكم الذبح عند شراء منزل أو سيارة جديدة؟ المفتي يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية