مدير حياة كريمة: تطوير 4770 قرية خلال 3 سنوات

قال ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة ان،الرئيس السيسى اعلن اليوم استهداف تطوير الريف المصرى كله وليس القرى الأكثر احتياجا





وأضاف خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن عدد قرى الريف المصرى 4770 قرية، يعيش بها 57% من سكان مصر.





وأوضح مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن 22 محافظة ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن 5 محافظات هى القاهرة، بورسعيد،السويس، لا يوجد بها تجمعات ريفية، إضافة إلى محافظتي جنوب وشمال سيناءو، لهما برنامج خاص.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نرغب في تغيير وجه الريف المصري بشكل متكامل، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.

وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحاته للإعلاميين ورؤساء التحرير، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم "التكلفة المالية لمشروع تطوير القرى، مخططة، وسيتم إعادة صياغة مواردنا؛ من أجل توفير التكلفة المالية،الريف، في 3 سنوات ".

وتابع الرئيس السيسي:" نتمنى توفير كل مستلزمات تطوير القرى، من مصر، سواء كانت مواسير صرف، أو كابلات كهرباء، أو محطات صرف".







