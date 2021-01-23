ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الدكتورة سهير عبد السلام : تدريس مادة القضايا المجتمعية قرار صائب

السبت 23/يناير/2021 - 10:36 م
الدكتورة سهير عبد
الدكتورة سهير عبد السلام
Advertisements
إسلام خالد
قالت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب بجامعة حلوان السابقة وعضو مجلس الشيوخ، ان قرار المجلس الاعلى الجامعات باضافة مقرر القضايا المجتمعية قرار صائب وهام  لأن المجتمع المصرى يوجد بيه العديد من القضايا المجتمعية  مثل التحرش والاغتصاب وزيادة حالات الطلاق ويجب تسليط الضوء عليها والتعريف بخطورتها على المجتمع ونشر اللازم الوعي بها .

واضافت "الدكتورة سهير" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بدراسة هذه المقررات يرتفع درجة وعى الطالب الجامعي بقضايا مجتمعه وتجعلة قادراً ان يواجها ويقوم بتحليلها وبذلك يستطيع إيجاد حلول لها .

وأضافت ان هناك العديد من المشكلات والقضايا التى يجب التنبيه على خطورتها حيث انه تهدد المجتمع، قضايا مثل الزيادة السكانية وحروب الجيل الرابع وما تقوم بيه من نشر وتلفيق أكذيب تضر بالمجتمع وتهدد وحدته، ومشكلة زيادة نسب حالات الطلاق المتزايدة وان هذه المشكلات دائمًا التواجد ولكن بأشكال واساليب وختلفة وانها قضايا متجددة وتختلف فى كل مرحلة عن الأخرى، ولذلك يجب التنبيه والتحذير منها والتوعية بخطورتها 

ونوهت الى ان اعداد  طلاب الجامعات يعد نسبة كبيرة من نسيج المجتمع وان هذة المادة سوف تقوم بنقل فكر تنموى وتوعوى لهم يحقق الهدف فى المرجو من دراسة هذة المقررات وهى تقليل مشكلات المجتمع المصرى 

كان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق في اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية .

و تستهدف دراسة هذا المقرر ، رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الإنسان -الشفافية ومكافحة الفساد) 

وشدد المجلس الاعلى للجامعات ، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المركزي للتعبئة: 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال 10 سنوات .. نواب: 44% من الحالات سببها تدخل الأهل .. ومطالب بعقد دورات تأهيل للمقبلين على الزواج

فتح باب التقدم للالتحاق بالدفعة الثالثة للدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار عن بعد

جامعة حلوان تطلق مبادرة لتطوير المناطق المحيطة بها.. وتؤكد: نهدف إلى تحقيق التنمية ودعم الأسر

خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. تأكيد على موعد الامتحانات رغم تعدد المقترحات.. وبحث آليات منهج الزيادة السكانية

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات

تدريس مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعات كـ "شرط" للتخرج

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي: العودة لصدارة الدوري.. وصرف 60 مليون جنيه قبل مونديال الأندية

5 مميزات لا يعلمها الكثيرون في تطبيق فيسبوك ماسنجر.. تعرف عليها

حكم جوزة الطيب .. الإفتاء: تحدث أثرًا يشبه المخدرات

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

خاص | الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد تعلن براءتها في قضية الديوان الأميري

مدافع جديد مميز.. شوبير يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من الزهايمر.. اعرف أهمية تناول الجرعة اليومية من فيتامين هـ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

فيتامين ب 6 سر الطاقة والحياة .. إليك أهم المعلومات عنه