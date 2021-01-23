الدكتورة سهير عبد السلام : تدريس مادة القضايا المجتمعية قرار صائب

قالت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب بجامعة حلوان السابقة وعضو مجلس الشيوخ، ان قرار المجلس الاعلى الجامعات باضافة مقرر القضايا المجتمعية قرار صائب وهام لأن المجتمع المصرى يوجد بيه العديد من القضايا المجتمعية مثل التحرش والاغتصاب وزيادة حالات الطلاق ويجب تسليط الضوء عليها والتعريف بخطورتها على المجتمع ونشر اللازم الوعي بها .





واضافت "الدكتورة سهير" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بدراسة هذه المقررات يرتفع درجة وعى الطالب الجامعي بقضايا مجتمعه وتجعلة قادراً ان يواجها ويقوم بتحليلها وبذلك يستطيع إيجاد حلول لها .





وأضافت ان هناك العديد من المشكلات والقضايا التى يجب التنبيه على خطورتها حيث انه تهدد المجتمع، قضايا مثل الزيادة السكانية وحروب الجيل الرابع وما تقوم بيه من نشر وتلفيق أكذيب تضر بالمجتمع وتهدد وحدته، ومشكلة زيادة نسب حالات الطلاق المتزايدة وان هذه المشكلات دائمًا التواجد ولكن بأشكال واساليب وختلفة وانها قضايا متجددة وتختلف فى كل مرحلة عن الأخرى، ولذلك يجب التنبيه والتحذير منها والتوعية بخطورتها





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ونوهت الى ان اعداد طلاب الجامعات يعد نسبة كبيرة من نسيج المجتمع وان هذة المادة سوف تقوم بنقل فكر تنموى وتوعوى لهم يحقق الهدف فى المرجو من دراسة هذة المقررات وهى تقليل مشكلات المجتمع المصرى





كان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق في اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية .





و تستهدف دراسة هذا المقرر ، رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الإنسان -الشفافية ومكافحة الفساد)



