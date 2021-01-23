الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الألسن في جامعة الفيوم

أعلن أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (710) المنعقدة اليوم السبت، وافق على إنشاء كلية الألسن بجامعة الفيوم، واعتماد اللائحة الدراسية الخاصة بها.





وصرح شديد بأن ذلك يأتي تلبية لرغبة مجلس جامعة الفيوم وأهالي المحافظة في إضافة كيان تعليمي جديد إلى منظومة جامعة الفيوم، يهتم بمجال اللغات والترجمة.





كما أوضح رئيس الجامعة أن الكلية المقرر إنشاؤها بالجامعة تضم ثلاثة عشر قسمًا (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغات الشرقية، واللغة الفرنسية، واللغة الصينية، واللغة الإيطالية، واللغة الألمانية، واللغة الأسبانية، واللغة اليابانية، واللغة الكورية، واللغة العبرية، واللغة السلافية، واللغات الأفريقية).









تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف بهدف تدريب الأئمة والواعظات بمحافظة الفيوم، وقد وقع البروتوكول عن جامعة الفيوم ، الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وعن وزارة الأوقاف الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم .

وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد فاروق عبد السميع، عميد كلية التربية، والدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، و الدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، و الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد بأن البروتوكول يهدف لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في عدد من المجالات وهي اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بالإضافة لدورات تدريبية لتنمية مهارات الاتصال والتواصل للسادة الأئمة والواعظات على أن يتم ذلك بمقر الكليات التابعة لجامعة الفيوم مع نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.





ويتقدم مجلس جامعة الفيوم الموقر بكل الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات المصرية.





كما يتقدم المجلس بكل الشكر والتقدير إلى د محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات على متابعته المستمرة لطلبات واحتياجات الجامعات المصرية.





ويتقدم د أحمد جابر شديد بالتهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم كافة، وإلى أهالي الفيوم، متمنيًا مزيدًا من التقدم والنجاح، الذي يسهم في خدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.