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الصحة تعلن موعد فتح موقع تلقي لقاح كورونا ..فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 11:27 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ،أنه سيتم غدا  تطعيم الفئات الأولي بالرعاية والأطقم الطبية وستكون البداية من مستشفى عزل أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية وسيتم تطعيم 100 فرد بها من الأطقم الطبية وبعدها ستأتي مستشفيات العزل تباعا .

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن بداية التطعيم ستبدأ بالأطقم الطبية في مستشفيات العزل الرئيسية ومستشفيات الحميات والصدر وبعدها يأتي باقي الأطقم الطبية العاملة على مدار الـ 365 مستشفي .

واوضح خالد مجاهد ، أن مصر لديها 50 ألف جرعة تكفي لتطعيم 25 ألف مواطن ويفصل 3 اسابيع بين موعد تلقي الجرعة الاولى حتى موعد تلقي الجرعة الثانية وسنتعامل طبقا للجرعات المتاحة .

وتابع : هناك جرعة من لقاح سينوفارم ستأتي اخر الاسبوع الحالي و تعاقدنا علي 20 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا وسيكون هناك دفعات متتالية لكافة اللقاحات .

واستكمل : موقع تلقي لقاح كورونا تم فتحه اليوم  ليس للجمهور ولكنه للأطقم الطبية وسيتم التسجيل عن طريق المستشفيات وليس الأشخاص وبعد الانتهاء من الأطقم الطبية سيتم فتحه للجمهور .
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