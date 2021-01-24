مستشفى النجوم .. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنانين

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع بجانب بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وفى التقرير التالى نرصد أبرز النجوم الذين تعرضوا إلى الإصابة بأمراض مختلفة.





أشرف مصيلحى :

كشفت المخرجة منال الصيفى، عن حالة زوجها الفنان اشرف مصيلحى الذى تعرض لوعكة صحية شديدة نقل على اثرها الى المستشفى.





وقالت منال الصيفى لـ "صدى البلد": زوجى بحالة جيدة حاليا وخرج من المستشفى بعد ان اجرى عمليه عبارة عن كيس مائى فى فقرة من فقرات الرقبة.





وأضافت : ما قيل عن ازمة صحية قوية وخطيرة غير صحيح وهو بحالة جيدة وخرج من المستشفى وموجود حاليا فى منزله.









حفيدة فريد الأطرش :

أثارت الفنانة السورية مروة الاطرش حفيدة فريد الاطرش واسمهان حالة من الجدل الواسع بسبب بكائها على الهواء بعد إعلانها عن اصابتها بمرض نادر منعها من الحب والزواج.





وكشفت مروة الأطرش فى لقاء مع المذيعة السورية رابعة الزيات ببرنامج دراما تريند عن أن الدكتور منعها من ممارسة الرياضة وحمل الأوزان الثقيلة والتعب بسبب اصابتها بمرض اسمه "التصلب اللويحى"الذى تسبب فى بعض الازمات العامة بالجسم.





وقالت مروة : منعت من قبل الطبيب عن المشي كثيرا، والعصبية والفرح وجميع أنواع الانفعالات، إضافة للحب والزواج.





وقالت الأطرش: "أول شي قالوا الدكتور لبابا بنتك بتحب حدا وفي علاقة مع شخص، فقلوا أكيد لأن بنتي كتير محبة".





وتابعت أن الدكتور قال لوالدها: لا تخليها تتزوج، مضيفة: تصورى هو المرض واصل لمكان يمنعنك من كل الانفعالات".





محمد فريد :

كشف الفنان محمد فريد، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، كما تردد فى الساعات القليلة الماضية، بسبب نشر صورة له، ويبدو عليه علامات التعب والمرض.





وقال فريد، لـ "صدى البلد"، إن كل ما يتردد ليس له اساس من الصحة، وانه بحالة جيدة، ويتلزم المنزل، ولم يتعرض للاصابة باى مرض كما قيل.





واضاف فريد : الصورة المنتشرة حاليا، هى من أحد الاعمال السينمائية التى قدمها فى الفترة الاخيرة، وتحديدا الفيلم القصير "حار جاف صيفا"، والذى شاركه فى بطولته ناهد السباعي.









محمد الصغير :

كشفت الإعلامية مها الصغير عن الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير، موضحة أنه لا يزال مريض للغاية، ونشرت صورة قديمة له معها عبر حسابها على "انستجرام" .





وعلقت مها على الصورة قائلة: " محمد الصغير ابويا و حب عمري حبيبي و نور عيني و حرمه امي اجمل و اقوي و اطيب قلب ملكه العلايلي ارجوا الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.



