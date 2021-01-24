تعرف على أئمة الصلوات اليوم في المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن الجدول اليومي لأئمة المسجد الحرام في الصلوات المفروضة اليوم الأحد.





وأوضحت رئاسة الحرمين، أنه سيؤم المصلين في صلاة الفجر، الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم، ويؤم المصلين في صلاة الظهر، الشيخ أسامة بن عبدالله خياط.





بينما يؤم المصلين في صلاة العصر، الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، ويؤمهم في صلاة المغرب، الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، وصلاة العشاء الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.



