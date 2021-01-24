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ديني

تعرف على أئمة الصلوات اليوم في المسجد الحرام

الأحد 24/يناير/2021 - 01:14 ص
تعرف على أئمة الصلوات
تعرف على أئمة الصلوات اليوم في المسجد الحرام
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محمد شحتة
أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن الجدول اليومي لأئمة المسجد الحرام في الصلوات المفروضة اليوم الأحد.

وأوضحت رئاسة الحرمين، أنه سيؤم المصلين في صلاة الفجر، الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم، ويؤم المصلين في صلاة الظهر، الشيخ أسامة بن عبدالله خياط.

بينما يؤم المصلين في صلاة العصر، الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، ويؤمهم في صلاة المغرب، الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، وصلاة العشاء الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

من ناحية أخرى، أصدر الشيخ عبد الرحمن السديس، قرارًا بتكليف الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان مستشارا ووكيلا مشرفا على الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.
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