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فن

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها خديجة

الأحد 24/يناير/2021 - 05:36 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصورة حفيدة غادة عبد الرازق الطفلة "خديجة" بمناسبة عيد ميلادها الثامن.

وهنأت غادة حفيدتها قائلة :" عيد ميلاد سعيد ملكتي ديجا".




علي جانب اخر يواجه صناع مسلسل "دم الغزال" لـ غادة عبد الرازق و"عش الدبابير" لـ مصطفى شعبان أزمة كبيرة بسبب فرض حظر تجول في العاصمة اللبنانية بيروت وهو ما أدى إلى إلغاء التصوير. 

وهو نفس الأمر الذي تسبب في خروج مسلسلي "الهيبة الرد" و"أسود فاتح" من مارثون السباق الرمضاني حيث فرض حظر التجول في لبنان خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا. 

 
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