توريد 20 ماكينة غسيل كلوي لخمسة مستشفيات بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الدولة تواصل جهودها المكثفة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح المحافظ أنه تم توفير دفعة جديدة من ماكينات الغسيل الكلوي لتحسين البنية التحتية الطبية بالمستشفيات مشيراً إلى أنه تم توريد 20 ماكينة غسيل كلوي جديدة لدعم المستشفيات الحكومية وذلك بهدف رفع كفاءة وحدات الغسيل بالمحافظة وتخفيف العبء عن المرضى .

لافتا انه تم توزيع الأجهزة من خلال مديرية الشئون الصحية وفق الاحتياجات الفعلية لكل منشأة طبية حيث دعمت مستشفى إمبابة العام بعشر ماكينات، كما تم تعزيز الخدمة في مستشفى الصف بأربع ماكينات، إلى جانب تزويد مستشفى التحرير العام بماكينتين، ومثلها بمستشفى شبرامنت، إضافة إلى دعم مستشفى أبو النمرس بماكينتين، بما يضمن تحسين مستوى الأداء ورفع جاهزية الأقسام لاستقبال أكبر عدد من الحالات.

وأكد المحافظ أن هذا الدعم يمثل خطوة مهمة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتحسين جودتها بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة صحية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بأن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد خلال الفترة الحالية خطوات تطوير متلاحقة، من بينها بدء تشغيل عيادة السونار بمستشفى الصف المركزي لتقديم خدمات تشخيصية متكاملة مشيراً أن العيادة ستعمل يومي السبت والاثنين أسبوعيًا لتلبية احتياجات المرضى مؤكدًا أن تشغيلها يأتي ضمن خطة المديرية للارتقاء بجودة الخدمات التشخيصية وتسهيل حصول المواطنين على رعاية طبية دقيقة داخل نطاق مراكزهم دون الحاجة للانتقال إلى مستشفيات أخرى .