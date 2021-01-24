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بين الناس

سكان الزقازيق يعانون من تهالك الطرق ويطالبون المسئولين بحل المشكلة

الأحد 24/يناير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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أحمد قطب
 أرسل القارئ محمود العطار شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضرراً من تهالك الطرق بالزقازيق.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان الزقازيق من الطرق داخل الزقازيق سيئة جدا والطريق اللى بيتم رصفه بيفضل حوالى من 6 شهور لسنه ولا اى إنجاز ومن هذه الطرق طريق الاحرار الجامعه وطريق الزقازيق المنصورة وخاصة مدخل الزقازيق والقادم من المنصورة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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