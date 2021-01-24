وباء العصر .. جمال شعبان يكشف أعراض وخطورة اختلال كهرباء القلب

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن اختلال كهرباء القلب وباء العصر والسكتة القلبية والموت المفاجئ ، حيث تحدث مشكلات (اختلال كهرباء القلب) عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق نظم قلبك على نحو صحيح. المفاجئ





وأضاف جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن الأمر الذي يسبب خفقان القلب على نحو سريع جدًا أو بطيء جدًا أو غير منتظم، قد يبدو اضطراب نظم القلب كأن هناك خفقان او رفرفة او ضربة ساقطة في القلب أو تسارع في نبضاته، وقد يكون غير ضار.





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وتابع : "مع ذلك، قد تتسبب بعض أنواع اضطرابات نظم القلب في علامات وأعراض مزعجة وقد تصل إلى حد تهديد الحياة في بعض الأحيان.





وأضاف: "يمكن لعلاج اختلال كهرباء القلب السيطرة على نبضات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة، بالإضافة إلى ذلك أن اضطراب نظم القلب المزعج غالبًا ما يصبح أسوأ أو حتى يحدث نتيجة لضعف القلب أو تلفه، فقد تتمكن من الحد من خطر اضطراب نظم القلب عن طريق تبني نمط حياة صحي للقلب.





وكشف عميد معهد القلب السابق عن أبرز علامات و أعراض اختلال كهرباء القلب، قائلا" قد لا يسبب اضطراب نظم القلب أي علامات أو أعراض في الواقع، قد يكتشف طبيبك أنك مصاب باضطراب نظم القلب قبل أن تكتشف أنت ذلك، خلال الفحص الروتيني، ومع ذلك العلامات والأعراض التي يمكن ملاحظتها لا تعني بالضرورة أنك تعاني مشكلة خطيرة."





وأوضح : "قد تشمل أعراض اختلال كهرباء القلب الملحوظة ما يلي:

* خفقانًا في صدرك

* ضربات قلب متسارعة

* ضربات قلب بطيئة

* ألم الصدر

* ضيق النفس

* الدوار أو الدوخة

* العرق الغزير

* الإغماء أو ما يشبه الإغماء



