تقوية عضلة القلب.. بالمشروبات والأعشاب

يمكن ببعض النصائح البسيطة ان تقوم بـ تقوية عضلة القلب، يمكنك علاج أمراض القلب والوقاية منها عن طريق تقليل عوامل الخطر ، مثل الحفاظ على ضغط دم صحي ومستوى الكوليسترول ، وإدارة الإجهاد ، وتناول الطعام الصحي ، وممارسة الكثير من التمارين، وفيماي يلي سنقوم بذكر أبرز طرق تقوية عضلة القلب بالأعشاب والأدوية.
يمكن أن تساعد الأعشاب والمكملات في الوقاية من أمراض القلب وتقوية عضلة القلب، عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين التنفس ومساعدة قلبك على العمل بشكل أفضل.
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علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب
استهلاك الأشخاص من جميع أنحاء العالم علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب، وهي احد الخطوات الأساسية التي تساهم بجانب العلاج بالنسبة لمرضى القلب في التخلص من مشاكل القلب وعلاجها، لذا إن كنت تعاني من هذه المشكلة فعليك بمعرفة طرق علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب.
1- الشاي الأخضر:
ويعتبر الشاي الأخضر احد اقوى علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب بفوائده الصحية؛ حيث ان أحد مكوناته الرئيسية ، وهو مضاد الأكسدة مما يمنحه القدره على حماية القلب.
تظهر الدراسة فوائد كبيرة من استهلاك خمسة إلى ستة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا في علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب؛ حيث ان مستخلص الشاي الأخضر متاح أيضًا كمكمل في شكل كبسولات.
2- الرمان :
ويعتبر الرمان احد اقوى طرق علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب ؛ حيث تم استهلاك عصير الرمان لعدة قرون ، مع الاعتقاد بأن فاكهة الياقوت الأحمر تعزز الصحة.
واثبت العلماء المعاصرون هذا الاعتقاد في دراسة حديثة، واكدوا انه قد يساعد الرمان والمواد الكيميائية المضادة للأكسدة القوية الموجودة في داخله في علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب و عكس تصلب الشرايين وخفض ضغط الدم.
3- المغنيسيوم والبوتاسيوم :
تظهر إحدى المكملات الغذائية الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم قد تقلل من ضغط الدم وأنها مفيدة لوظيفة القلب بشكل عام وأمراض القلب، بالإضافة لتحسين وظائف القلب أيضًا من خلال المساعدة في تعويض ارتفاع ضغط الدم من نظام غذائي غني، تعتبر أملاح المغنيسيوم والبوتاسيوم واستبداله بملح الطعام أو الملح المعروف بأضراره على ضغط الدم في ان يساهم بـ علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب وخفض ضغط الدم.
مشروبات لتقوية عضلة القلب
ويمكن استهلاك العديد من مشروبات لتقوية عضلة القلب؛ وبالأخص التي تحتوي على فيتامين ب ١٢، وذلك مع تناول نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وتقليل المنتجات الحيوانية أو قطعها.
واوضح العديد من اختصاصي التغذية ان الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها من الطعام مع استهلاك مشروبات لتقوية عضلة القلب يمكن ان يسهم في الوقاية من أمراض القلب على المدى البعيد. على سبيل المثال.
ومن أكثر مشروبات لتقوية عضلة القلب هي التي تحتوي على فيتامين ب 12، ومن ابرز هذه المشروبات حليب الأرز والحليب الجوز، حليب الصويا، أو غيرها من البدائل ذات الأصل النباتي، والتحقق من التسمية لمعرفة مقدار الكالسيوم و فيتامين D الذي تحصل عليه.
ويعتبر الشاي الأخضر احد اقوى مشروبات لتقوية عضلة القلب لما يحتوي على فوائده صحية؛ حيث ان أحد مكوناته الرئيسية مضادات الأكسدة الذي يمنحه القدرة على حماية القلب؛ حيث يمكن استهلاك خمسة إلى ستة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا ان تفي بالغرض.
وبخلاف مشروبات لتقوية عضلة القلب يجب الحصول على كمية كافية من البروتين بعيدا عن استهلاك اللحوم، ويفضل تناول الفاصوليا أو العدس أو المكسرات أو البذور أو الكينوا أو التوفو.
ستظل بحاجة إلى الالتزام بإرشادات طبيبك حول استهلاك مشروبات تقوية عضلة القلب، والنظام الغذائي الذي تتبعه والدهون والسعرات الحرارية والسكر والملح.
هل تشفى عضلة القلب
ويمكن ان يساعد تناول الأدوية في ان تشفى عضلة القلب، ولكن يبقى الخطوة الأهم هي اتباع لايف ستايل صحي، بعيدا عن الأطعمة السريعة، والأملاح والسكريات التي أحد اقوى الأسباب في التعرض لمشاكل وأمراض القلب المزمنة.
وأثبتت العديد من الدراسات انه تعتبر أمراض ضغط الدم اقوى المداخل لأمراض القلب، لذا فإن تجنب الإصابة بمشاكل ضغط الدم يمكن ان يقي بنسبة تصل إلى 80% من أمراض القلب المزمنة.
وللإجابة عن التساؤل الأشهر بين مرضى القلب، هل تشفي عضلة القلب، والإجابة هنام نعم والعيش يمكنها ان تشفى تماما مع الالتزام بحياة صحية تتمثل فيما يلي:
1- تناول نظام غذائي صحي .
2- ممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية .
2- ممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية .
3- تقليل التوتر .
4- النوم بشكل منتظم خلال الليل.
4- النوم بشكل منتظم خلال الليل.
5- الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخنًا.
6- تناول الأدوية الخاصة بك والمتابعة الدورية مع الطبيب عند الشعور بأي ألم في القلب.