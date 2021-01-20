تقوية عضلة القلب.. بالمشروبات والأعشاب

‎علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب

الملح المعروف بأضراره على ضغط الدم في ان يساهم بـ علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب وخفض ضغط الدم.

تظهر إحدى المكملات الغذائية الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم قد تقلل من ضغط الدم وأنها مفيدة لوظيفة القلب بشكل عام وأمراض القلب، بالإضافة

لذا إن كنت تعاني من هذه المشكلة فعليك بمعرفة طرق علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب.

لذا إن كنت تعاني من هذه المشكلة فعليك بمعرفة طرق علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب.

‎مشروبات لتقوية عضلة القلب

ويمكن استهلاك العديد من مشروبات لتقوية عضلة القلب ؛ وبالأخص التي تحتوي على فيتامين ب ١٢، وذلك مع تناول نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وتقليل المنتجات الحيوانية أو قطعها.





واوضح العديد من اختصاصي التغذية ان الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها من الطعام مع استهلاك مشروبات لتقوية عضلة القلب يمكن ان يسهم في الوقاية من أمراض القلب على المدى البعيد. على سبيل المثال.





ومن أكثر مشروبات لتقوية عضلة القلب هي التي تحتوي على فيتامين ب 12، ومن ابرز هذه المشروبات حليب الأرز والحليب الجوز، حليب الصويا، أو غيرها من البدائل ذات الأصل النباتي، والتحقق من التسمية لمعرفة مقدار الكالسيوم و فيتامين D الذي تحصل عليه.





استهلاك خمسة إلى ستة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا ان تفي بالغرض. ويعتبر الشاي الأخضر احد اقوى مشروبات لتقوية عضلة القلب لما يحتوي على فوائده صحية؛ حيث ان أحد مكوناته الرئيسية مضادات الأكسدة الذي يمنحه القدرة على حماية القلب؛ حيث يمكن





وبخلاف مشروبات لتقوية عضلة القلب يجب الحصول على كمية كافية من البروتين بعيدا عن استهلاك اللحوم، ويفضل تناول الفاصوليا أو العدس أو المكسرات أو البذور أو الكينوا أو التوفو.



