نوع من الخضروات يحمي من أمراض القلب.. تعرف عليه

قد تجد أن البروكلي في قائمة أقل الأشياء المفضلة لديك، ولهذا يجب عليك تحليل الفوائد الصحية للبروكلي، كبشرة متوهجة وبصر أفضل وفرصة لخفض السرطان و أمراض القلب ، حيث هناك عدة طرق لتحضير البروكلي وتقديمه، فقد تتمكن حتى من إخفائها في بيتزا أو عند تحضيرك للسلطة .

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لذلك نستعرض لك بعض الفوائد الصحية للبروكلي وفقا لتقرير بموقع "facty health ".





‎1. يزيل سموم الجسم





‎البروكلي مطهر ممتاز للسموم بفضل الكبريت وفيتامين سي والأحماض الأمينية الأخرى الموجودة به، حيث يمكن أن تضر الجذور الحرة بجسمك، لكن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في البروكلي يمكنها إزالة هذه السموم بما في ذلك حمض البوليك، كما يرتبط التهاب المفاصل والنقرس والدمامل بمشاكل السموم، يمكنك تنقية جسمك عند تناول البروكلي.





‎2. يحسن البشرة





‎إذا كنت تريد بشرة متوهجة، فأنت بحاجة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة بما في ذلك بيتا كاروتين وفيتامين سي، وهناك عدد كبير من الفيتامينات الأخرى مرتبطة أيضًا ببشرة صافية وحتى مثل الفيتامينات A و K و E، فإذا كنت ترغب في تجديد أنسجة بشرتك، أضف البروكلي إلى نظامك الغذائي، حيث يحتوي أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية والأحماض الأمينية وحمض الفوليك، وكلها مثالية لبشرة صحية، كما أنه يساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والطفح الجلدي الأخرى.





‎3. مفيد للعين





‎بيتا كاروتين مفيد للعناية بالعين مع الفوسفور والزياكسانثين، وفيتامين (أ) و (ج) و (هـ) بالإضافة إلى فيتامينات (ب) مفيدة لصحة العين، يحتوي البروكلي على كل هذه المعادن والفيتامينات الغنية، فيمكن أن تساعد في حماية عينيك من أمراض مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي، فإذا تسببت الشمس في ضرر الإشعاع، يمكن أن يساعد البروكلي في عكس ذلك.





4. يقوي المناعة





ترتبط العديد من المواد الموجودة في البروكلي بتعزيز جهاز المناعة، كالسيلينيوم والزنك والفوسفور والنحاس وهي ليست سوى عدد قليل من المعادن التي تقوي جهاز المناعة، كما أن فيتامين ج وبيتا كاروتين مفيدان أيضًا في حماية جسمك من الأمراض المعدية، لذا تناول المزيد من البروكلي، وسوف تبدأ في الشعور بالتحسن قبل أن تعرف ذلك.





5. يقوي الأسنان والعظام





البروكلي غني جدًا بالكالسيوم، حيث يحتوي على 47 ملليغرام لكل 100 جرام، أضف ذلك مع العناصر الغذائية الأخرى مثل الزنك والفوسفور والمغنيسيوم، والبروكلي صحي لعظامك أيضًا ، كما أنه مفيد بشكل خاص للأطفال الصغار وكبار السن والنساء الحوامل والأمهات المرضعات، فهؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص الكالسيوم، أو هشاشة العظام، أو ضعف العظام والأسنان، لذلك إذا كنت تندرج في هذه الفئة، فتناول المزيد من البروكلي لتحسين صحة العظام.