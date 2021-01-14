عشبة مهملة تعالج النسيان وتقوي القلب احرص على تناولها

الآونة الأخيرة يشتكي أغلب الأشخاص على حد سواء كبار السن والشباب بكافة الأعمار من مشكلة النسيان ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نكشف عن عشبة مهملة يمكن تناولها لعلاج مشاكل القلب ومشاكل النسيان.

عشبة المرمرية

حيث تعمل الميرمية على تقوية وتنشيط الذاكرة، ومنع استنزاف مادة الأستيل كولين الضرورية لعمل المخ بالشكل السليم، وعلى تعزيز المواد الكيميائية العصبية المسؤولة عن مرض الزهايمر

طريقه الاستخدام

تأخذ ملعقة كبيرة في كوب ماء مغلي ثلاث مرات يوميا.



فوائد المرمرية

من جانبها قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، معلومات جيدة عن فوائد المرمية الصحية.

وقالت إن أبز فوائد تناول المرمية تتضمن :

1- تعزيز القدرات العقلية ومكافحة الزهايمر وزيادة التركيز وتحسين العمليات الذهنية واليقظة القدرات العقلية وعملية التفكير. وتقوية الذاكرة وتعزيز عمل الحواس.

2- مضاد للالتهابات والحساسية وطاردة للطفيليات والفطريات.

3- تعزيز صحة القلب وخفض الكولسترول

4- تعزيز صحة الجلد: تساعد في تركيب الكولاجين وتساعد في الحفاظ على سلامة الجلد والعظام والاسنان واللثة.

5- تعزيز المناعة وتقويتها والوقاية ضد أنواع معينة من السرطانات مثل سرطان الجلد.

6- التخفيف من الام ومشاكل الدورة الطمثية والتقليل من الأعراض المصاحبة لسن اليأس، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

7- قد يربط بعض المختصين الميرمية بزيادة خصوبة المرأة وعلاج بعض مشاكل العقم، وذلك لاحتوائها على مركبات استروجينية تعمل عمل الهرمون الأنثوي الاستروجين.

8- ذات خصائص مضادة للشيخوخة، وسر الحفاظ على الشباب الدائم، وتعد علاج طبيعي للسيليوليت.