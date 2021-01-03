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نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه

الأحد 03/يناير/2021 - 11:33 م
فوائد الشمندر
فوائد الشمندر
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نهى هجرس
يعتبر الشمندر مصدرًا رائعًا للألياف وحمض الفوليك (فيتامين ب 9) والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد وفيتامين سي، كما تم ربط الشمندر وعصير الشمندر بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وزيادة أداء التمارين الرياضية.

تعود العديد من هذه الفوائد إلى محتواها العالي من النترات غير العضوية، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم فوائد الشمندر..

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من العديد من المركبات النباتية المفيدة ، وخاصة البيتانين (جذر الشمندر الأحمر) ، فولجاكسانثين ، والنترات غير العضوية. على وجه الخصوص ، ترتبط النترات غير العضوية بانخفاض ضغط الدم.

يمكن أن يخفض جذر الشمندر ضغط الدم ، مما قد يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الأخرى، ويمكن أن تحسن الخضروات الجذرية أيضًا من استخدام الأكسجين والقدرة على التحمل وأداء التمارين.

قد يكون للبنجر عدد من التأثيرات المضادة للالتهابات. ومع ذلك ، يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا للألياف ، وهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي ، وكذلك يقلل من مخاطر عدد من الحالات الصحية المزمنة.

يحتوي البنجر على النترات ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ ، وتحسين الوظيفة الإدراكية ، وربما تقلل من خطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.








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