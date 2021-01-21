تقوي القلب وتعالج النسيان.. 8 فوائد لعشبة المرمرية

يجهل الكثير من الأشخاص الفوائد الصحية لعشبة المرمرية، لذلك لا يقبل على تناولها الكثير، ولكن بعد الاطلاع على هذا المقال سوف تكتشفين عزيزتي أنكِ لن تستغني يوميا عن تناولها.





فوائد عشبة المرمرية



قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، معلومات جيدة عن فوائد المرمية الصحية.





وقالت إن أبرز فوائد تناول المرمرية تتضمن:

1- تعزيز القدرات العقلية ومكافحة الزهايمر وزيادة التركيز وتحسين العمليات الذهنية واليقظة القدرات العقلية وعملية التفكير، وتقوية الذاكرة وتعزيز عمل الحواس.

2- مضاد للالتهابات والحساسية وطاردة للطفيليات والفطريات.

3- تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول.

4- تعزيز صحة الجلد: تساعد في تركيب الكولاجين وتساعد في الحفاظ على سلامة الجلد والعظام والأسنان واللثة.

5- تعزيز المناعة وتقويتها والوقاية ضد أنواع معينة من السرطانات مثل سرطان الجلد.

6- التخفيف من آلام ومشاكل الدورة الطمثية والتقليل من الأعراض المصاحبة لسن اليأس، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

7- قد يربط بعض المختصين الميرمية بزيادة خصوبة المرأة وعلاج بعض مشاكل العقم، وذلك لاحتوائها على مركبات استروجينية تعمل عمل الهرمون الأنثوي الاستروجين.

8- ذات خصائص مضادة للشيخوخة، وسر الحفاظ على الشباب الدائم، وتعد علاج طبيعي للسيليوليت.