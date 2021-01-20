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عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:02 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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نهى هجرس
نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وأكد من خلال المنشور أن القلب يقوم بإرسال علامات تحذيرية خلال الجسم للإنذار باحتمال الإصابة بأزمة قلبية. 

1- الإرهاق غير المعتاد، الذي يعد أحد الأعراض الرئيسية التي تُشير إلى حدوث أزمة قلبية وشيكة، وفي بعض الأحيان يكون من المُجهِد أداء مهام بسيطة، مثل ترتيب السرير أو الاستحمام، أو حتي لبس الجوربين ( الشراب)، ويزيد مع نهاية اليوم ويكون واضحًا وملحوظًا وليس بسبب النشاط البدني

2- أوجاع في البطن حيث غثيان المعدة سواء كانت فارغة أو ممتلئة، والشعور بالتخمة، والمعدة المُتقلِّبة، والعديد من الأعراض الأكثر شيوعا، وتكون الآلام  قبل الإصابة بأزمة قلبية طبيعة متقطعة فالألم يذهب ويعود لفتراتٍ قصيرة من الزمن وقد يؤدي التوتر البدني إلى تفاقم آلام المعدة.

3- الأرق، ويشير إلى خطر متزايد للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وتتمثَّل أعراضه في ارتفاع مستوى القلق وشرود الذهن، وتشمل صعوبة في بدء النوم، وصعوبة بالاستمرار في النوم، والاستيقاظ بالصباح الباكر.

4- يأتي  النهجان وصعوبة التنفس أو النفس القصير، وهو شعور بعدم القدرة على أخذ نفَس عميق، ويحدث غالبا بين الرجال والنساء على حد سواء، ويمتد فترة قد تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بأزمة قلبية، وهو عادةً علامةٌ تحذيرية على حالة طبية طارئة.

5- تساقط الشعر، والذي يعد مؤشرا ظاهريا آخر على خطر الإصابة بأزمة قلبية، ويكون غالبا أكثر تأثيرا في الرجال فوق 50 عاما، لكن بعض النساء قد يكن أيضا عرضة للخطر، ويرتبط الصلع أيضا بالزيادة في مستوى هرمون الكورتيزول، فانتبه جيدا لتساقط الشعر من وسط رأسك.

6- الخفقان و عدم انتظام ضربات القلب أبرز تلك الإشارات، وغالبا ما يصاحبه هلع وقلق، خاصةً بين النساء، ويظهر بشكلٍ غير متوقع ويكشف عن نفسه بطريقتين مختلفتين: عدم انتظام ضربات القلب، أو زيادة معدل ضربات القلب، وقد يستمر مدة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين، وإذا لم يقلَّ فقد تشعر بالدوار والتعب الشديد، وحينها اتصل بالطبيب.

7-العرق، غير المعتاد أو المتزايد كذلك إنذار مُبكِّر لإمكانية حدوث أزمة قلبية، وقد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل، ويؤثر هذا العرض على النساء بصورة أكبر، وعادةً ما يُخلَط بينها وبين الهبات الساخنة أو العرق الليلي، وهي أعراض تتوافق مع سن اليأس، وله أعراض مشابهة للأنفلونزا، وتهيُّج في الجلد، أو عَرق يحدث بغض النظر عن درجة حرارة الهواء أو المجهود البدني، ويبدو العرق أكثر غزارة في الليل

8- آلام الصدر، إذ يصاب الرجال والنساء بآلام في الصدر، تختلف شدتها وأشكالها، وتشير هذه الأعراض لدى الرجال إلى أهم الإشارات المبكرة لإصابة بأزمة قلبية وشيكة لا ينبغي تجاهلها.

ومن ناحية أخرى، فإنه لا يصيب سوى 30٪ من النساء، ويمكن أن يمتد ألم الصدر إلى شعور مزعج في إحدى الذراعين أو كلتيهما، (في الغالب اليسرى) أو الفك السفلي، أو الرقبة، أو الكتفين أو المعدة، قد يكون ذا طابعٍ دائمٍ أو مُؤقَّت.

وأردف جمال شعبان، ومن المعروف أن عوامل الخطر الأكثر شيوعا، التي تسبب الأزمة القلبية هي السمنة، وقلة أو عدم ممارسة الرياضة البدنية، والتدخين، وعوامل أخرى معروفة، لكن هناك بعض المؤشرات الأخرى التي يجب ملاحظتها بدقة، وتساعد على الوقاية من الإصابة بأزمة قلبية.

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