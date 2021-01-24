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ديني

بعد موافقة رئيس الوزراء.. الشربيني نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم

الأحد 24/يناير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الفتاح الشربيني، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، لمدة أربع سنوات. 
    
وتدرج نائب رئيس الجامعة الجديد، في المواقع المختلفة بداية من أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، ثم وكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحوث، ثم عميدًا لكلية العلوم، وكان من النماذج المتفوقة منذ الصغر؛ فقد حصل على بكالوريوس العلوم قسم الفيزياء، والتحق بالدراسات العليا، وحصل على درجة التخصص (الماجستير)، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم الفيزياء،  ثم حصل على بعثة إشراف مشترك بدولة المجر؛ ليحصل علي درجة العالمية (الدكتوراه)،  ثم عين مدرسًا بقسم الفيزياء بكلية العلوم بنين بالقاهرة، ثم رقي بعد ذلك إلى أستاذ مساعد، كما كان رئيسًا لقسم الفيزياء بجامعة IUIU بدولة أوغندا لست سنوات، ثم حصل على درجة الأستاذية عام 2015م.
   
وتولى الشربيني إدارة مركز ضمان الجودة بجامعة الأزهر، وكانت له بصمات واضحة خلال تلك الفترة؛ فمن خلال جهوده المخلصة اعتمدت عديد من كليات جامعة الأزهر، وحصلت على الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
   
جدير بالذكر أن هناك نحو 20  كلية اعتمدت من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، تنوعت هذه الكليات ما بين: عملية، ونظرية، ومن هذه الكليات: كليات الطب بنين،  وبنات القاهرة وطب الأسنان بنات، والعلوم بنات، وبنين، إضافة إلى كليات عربية وشرعية أخرى.
   
جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وكان نائب رئيس الجامعة الجديد، قد صدر له قرار من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في الأول من نوفمبر 2020م؛ لتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
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