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برلمان

برئاسة المستشار حنفي جبالي.. اللجنة العامة بمجلس النواب تعقد اجتماعا بعد قليل

الأحد 24/يناير/2021 - 11:05 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الوكيلين المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اجتماعًا لها بعد قليل، ليكون هو الثاني منذ بداية تشكيلها الكامل، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.


وحسب المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.


وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى.


ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. 

ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.


وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.


كما تختص اللجنة بالإضافة إلى اختصاصاتها الوادة باللائحة، بمناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ودراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.


ومنحت المادة 27 اللجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.


كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.


ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناءً على ما تقرره اللجنة.
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