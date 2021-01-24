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اقتصاد

مشددا على الالتزام بالجدول الزمنى.. رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد عددًا من المشروعات بالمدينة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:25 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عددا من مشروعات الخدمات والطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات، ودفع العمل بالمشروعات.

 
واستهل المهندس شريف الشربيني، الجولة، بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مبنى المشتل والحركة وجراج المرافق بالحى السادس، وكذا موقف تنفيذ مشروعات قسم الشرطة والسجل المدنى – المطافى بمنطقة جنوب الأحياء السكنية.


 

كما تابع المهندس شريف الشربينى، الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة طريق جمال عبد الناصر ومنطقة الـ2000 قطعة، والطرق المؤدية إلى عمارات مشروع JANNA للإسكان الفاخر.

 
وشدد على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مطالبًا مسئولى الجهاز بالمتابعة الدورية لما يجرى تنفيذه من أعمال للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وفى أسرع وقت ممكن.
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